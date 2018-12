© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio contro il Teramo, il tecnico della Vis Pesaro Leonardo Colucci ha dichiarato: “Le due squadre hanno cercato di vincere la partita, non c'è riuscito il Teramo né la Vis Pesaro: il pareggio è giusto. Il rigorista è Olcese, i rigori li sbagliavo solo io che non li calciavo. Abbiamo forzato delle giocate nel secondo tempo, loro avevano ragazzi rapidi e veloci. Fermo restando è normale che pressando offri il lato alle ripartenze, ma siamo stati comunque bravi a concedere poco. Porta inviolata? Non si parla di solidità difensiva, ma più che altro di squadra: una compagine equilibrata deve saper fare entrambe le frasi. I ragazzi sono fantastici, dobbiamo però recuperare qualche infortunato. Ci serve più qualità negli ultimi venticinque metri, sto pensando a dei nuovi schemi. Tessiore? Non parlo mai dei singoli, ma tutti i giovani che faccio giocare hanno davanti un futuro radioso. Ha fatto una buona partita, così come il resto della squadra”.