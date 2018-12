Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sale a quota 25 la Vis Pesaro dopo la vittoria per 1-0 sulla Feralpisalò e si ritrova in terza posizione, in coabitazione proprio con i Leoni del Garda. In sala stampa mister Leonardo Colucci commenta i tre punti ottenuti contro una big: "Sapevamo di affrontare una squadra fisica e importante, con ricambi di livello. Noi abbiamo fatto la partita che avevo chiesto ai ragazzi, mettiamoci anche che la cattiva sorte in quanto infortuni ci perseguita, ma i ragazzi combattono anche contro quella. Kirilov si fa male in allenamento, Rizzato prende una ginocchiata, ma chi subentra si comporta egregiamente. Ma ora l'archiviamo e pensiamo già al Fano". Difensivamente una delle migliori prestazioni dei biancorossi: "Si parte dall'attacco a difendere, quando si ragiona collettivamente e si ha una lettura unica si fa anche meglio. I ragazzi si sono comportati bene. Dovevamo fare questo tipo di partita per limitare i loro attaccanti. Alla fine siamo stati premiati dal gol. Ma ripeto che è già andata in archivio e che abbiamo poco tempo per recuperare".