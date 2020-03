Vis Pesaro, e il messaggio di speranza di Tessiore: il tweet della Lega Pro

Nella Giornata Internazionale della Felicità, che cade in un momento un po' anomalo per l'Italia e non solo, in Lega Pro è Andrea Tessiore a lanciare a tutti un messaggio di speranza: "Ciao a tutti, colgo l'occasione per farvi vedere che sto meglio e come passo le mie giornate. Volevo salutare tutti i tifosi della Vis e della Lega Pro, e dirvi che non vedo l'ora di tornare in campo. Mi raccomando, state a casa!".

Il classe '99, scuola Sampdoria ma in prestito alla Vis Pesaro, è recentemente stato colpito dal Coronavirus, ma è visibilmente in ripresa.