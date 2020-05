Vis Pesaro, Galderisi sulle riforme: "È il momento buono, la Serie C ne ha bisogno"

vedi letture

Il tecnico della Vis Pesaro Giuseppe Galderisi intervistato da Sport Channel ha parlato delle tante ipotesi di riforma dei campionati dicendo che è giusto pensare a una riforma per rendere la Serie C più sostenibile: "Qualcuno parla di C d'elite, semiprofessionismo e B a due gironi, io dico che la C ha bisogno di cambiamenti, bisogna dare a questi presidenti la possibilità di non dover mettere mani al portafogli ma avere qualcosa su cui costruire. È il momento buono, i vertici del calcio ne sono consapevoli ma mettere d'accordo tutti non è semplice".