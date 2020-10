Vis Pesaro, il Covid colpisce un componente dello staff. In bilico il match serale col Ravenna?

Attraverso una nota ufficiale, la Vis Pesaro comunica che un componente dello staff è risultato positivo al Covid-19 al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 5 ottobre; la società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e il componente dello staff risultato positivo è stato prontamente posto in quarantena a domicilio.

Come fanno sapere i marchigiani, nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti anche in merito alla gara in programma questa sera alle ore 20:45 contro il Ravenna, valida per la terza giornata del campionato di Serie C.