Vis Pesaro, l'appello di Tessiore: "Ho il Coronavirus, noi giovani non siamo immuni. Pensateci"

Andrea Tessiore, calciatore classe '99 della Vis Pesaro contagiato dal Coronavirus, dalle colonne di SoloVisPesaro.it ha parlato della sua situazione lanciando un appello ai tanti che pensano che questo virus sia pericoloso solo per le persone anziane o già malate: "Sto bene e al momento non ho sintomi, ho voluto rendere pubblica la mia condizione per dire una cosa fondamentale sopratutto ai più giovani. Noi non siamo immuni, pensateci bene. Potremmo correre meno pericoli, ma essere allo stesso tempo un veicolo di contagio pericoloso per chi è più debole. - continua Tessiore - Martedì scorso ho scoperto che una mia vicina stava poco bene e sono andato da lei ad aiutarla, dopo due giorni mi è venuta la febbre e mi hanno comunicato che la signora era ricoverata per Coronavirus. Per questo non appena ho avuto il minimo sospetto mi sono messo in isolamento, in attesa del tampone che ho fatto lunedì. Ci tengo a ringraziare il personale medico, a cui va tutta la mia più grande riconoscenza per il lavoro che sta facendo, mi ha ripetuto più volte che il problema è epidemiologico. Bisogna evitare il contagio, è necessario che tutti lo capiscano. Anche i più giovani come me, anche chi ancora sta facendo una vita normale pur essendo sospetto di infezione. Restate a casa e impediamo tutti insieme che il virus si diffonda“.