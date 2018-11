Vis Pesaro, per Jutric è la settimana decisiva. Parola di Crespini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mladen Jutric, difensore centrale classe '96 ex Kapfenberg, è in prova dal 30 ottobre con la Vis Pesaro e a giorni potrebbe essere sciolte le riserve sul suo futuro. Lo ha confermato in conferenza stampa il ds Claudio Crespini: “Per lui sarà una settimana decisiva. Poi faremo le nostre valutazioni”.