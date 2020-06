Vis Pesaro, Peroni: "Stagione emozionante. Importante aver mantenuto la categoria"

Il team manager della Vis Pesaro Alessio Peroni, una vita fra Serie A (due anni all'Ascoli), B e C, ha parlato del difficile periodo vissuto sia da lui sia dal club marchigiano che è riuscito a mantenere la categoria: “È stata una stagione sicuramente emozionante, è bello e stimolante arrivare in una nuova società e riuscire subito ad ambientarsi al meglio. Sia la squadra sia lo staff sono stati speciali, poi è arrivata una pandemia che ha spiazzato tutti. Personalmente c’era un po’ di apprensione alla notizia di un positivo tra i nostri tesserati (Tessiore NdR). Erano anche i primi giorni di lockdown, poi fortunatamente tutto è andato per il meglio. La cosa importante è che la Vis Pesaro sarà tra i professionisti anche il prossimo anno- continua Peroni a Solovispesaro.it - Pavan? A livello di spessore umano è difficile trovare uno come lui. E non parlo del lato tecnico, che non mi interessa, io infatti cercavo di mantenere sempre un equilibrio nelle vittorie come nelle sconfitte. Galderisi invece ho avuto modo di conoscerlo soltanto per i 10 giorni in cui abbiamo lavorato insieme, devo dire che mi ha fatto subito una bella impressione ed è una persona per bene. Ringraziamenti? Senza il supporto della mia famiglia, di mio figlio Valerio e della mia compagna Sara non mi sarei trovato così bene, inoltre voglio ringraziare il presidente Bosco, il dg Borozan, il ds Crespini e l’ad Feroce che sono persone per bene e hanno costruito una società forte e con grandi ambizioni”.