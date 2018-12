Dopo il comunicato in cui la Vis Pesaro annunciava di aver messo fuori rosa Andrea Petrucci e di voler risolvere l’accordo di prestito con il Carpi, è arrivato un passo indietro. La società di Serie C infatti ha annunciato di aver riaccolto in squadra il giocatore dopo che è stato perdonato dallo spogliatoio: "Oggi siamo più forti di ieri! Lo spogliatoio perdona e riabbraccia Petrucci. Siamo una grande famiglia!", si legge nella nota della Vis Pesaro.