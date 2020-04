Vis Pesaro, Tessiore: "Battuto il Covid. Giocare in estate? Rischio per prossimo torneo"

A solovispesaro.it, è tornato a parlare Andrea Tessiore, centrocampista della Vis Pesaro. Un'intervista che sa di liberazione, dopo che il tampone ha dato esito negativo: già, perché il ragazzo era risultato positivo, lo scorso marzo, al Coronavirus.

Solo leggeri sintomi febbrili, ma tanta paura, ora messa alle spalle: "Ho finalmente ricevuto l’esito del secondo tampone ravvicinato, che ha certificato la mia guarigione dal Covid-19. Questo pomeriggio, dopo aver ricevuto tutti i permessi, tornerò a Genova dalla mia famiglia. Questa quarantena è stata usurante, ma sentivo di avere una responsabilità. Quando ho ricevuto questo esito ho subito pensato al momento in cui riabbraccerò la mia famiglia. Ho sentito tutti i miei compagni, sono ovviamente contenti per questo mio risultato. Da calciatore se mi dicono di giocare io ovviamente giocherei. Ormai viviamo alla giornata,, tutte le decisioni potranno cambiare in maniera improvvisa. Non scendo sul lato economico, non conoscendo la situazione dei club. Quello che penso è che giocare d’estate sarebbe un rischio anche per il prossimo campionato".