© foto di Federico Gaetano

Piero Camilli rincara la dose. Dopo le dichiarazioni di ieri arrivate a seguito del comunicato diramato dalla sua Viterbese contro l'inserimento nel Gruppo C della Lega Pro, il numero uno laziale ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Denuncio Gravina e il suo Consiglio, avevamo 15 squadre vicino e dobbiamo fare trasferte lunghissime. Da lunedì la squadra è in libera uscita, non ci presenteremo nemmeno a 2a e 3a giornata, Gravina si prenda la responsabilità di lasciare a casa 43 lavoratori. C’è una evidente sproporzione di trattamento, abbiamo l’aeroporto più vicino a 140 km"