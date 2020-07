Viterbese, asse di mercato con la Lazio: piacciono Rossi e Guerrieri

Fra Viterbese e Lazio potrebbe nascere un asse di mercato in vista della prossima stagione. Il club gialloblù infatti, come riporta Lalaziosiamonoi, è interessato al portiere Guido Guerrieri, classe ‘94, e all’attaccante Alessandro Rossi, classe ‘97, attualmente in forza alla Juve Stabia. Per quest’ultimo ci sarebbe già un accordo sul prestito.