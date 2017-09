Viterbese, Bertotto: "E' la vittoria che ci indica la strada giusta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vince nuovamente siglando tre gol la Viterbese, che espugna il campo dell'Arzachena. Nel post partita, sul fronte laziale, a parlare è mister Valerio Bertotto che, come riportato da viterbonews24.it, si è così espresso:

"La vittoria è importante perché ci dà continuità e ci indica la strada giusta. Sono soddisfatto anche se nel secondo tempo abbiamo patito un pò l'intraprendenza dell'Arzachena, tuttavia non abbiamo sofferto come si pensava. La partita di Coppa Italia non è stata indicatrice di ciò che poteva succedere in campionato. E così è stato. L'Arzachena è una squadra molto fisica, l'importante è, ripeto, essere riusciti a vincere su questo campo caldo".