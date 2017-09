Viterbese, Bertotto: "Mai ragionare come se si fosse già acquisito il risultato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Neppure il tempo di godersi la vittoria di campionato che la Viterbese scende nuovamente in campo: quest'oggi gli uomini di mister Valerio Bertotto, infatti, affronteranno l'Olbia. A parlare alla stampa laziale, come riportato da viterbonews24.it, è proprio il tecnico:

“Sicuramente ci sarà per tutti i ragazzi la possibilità di dare il contributo giusto: abbiamo una rosa ampia ed è giusto che tutti abbiano l’opportunità di mostrare le proprie capacità. Questa gara di Coppa ha una valenza importante, e noi scendiamo in campo per proseguire nel nostro percorso di crescita. Non dobbiamo sottovalutarla, ogni gara è da giocare, nonostante il buon risultato con l’Arzachena: sono abituato a non ragionare mai come chi intende speculare sul risultato acquisito, perché quello è il momento in cui ti arrivano due sberle. Non è sportivo né giusto, giocare con il freno a mano tirato non è un ragionamento da professionisti. Noi andremo in campo per vincere, poi le partite seguono il loro corso. Ma la squadra sta bene e l’atteggiamento avuto fino a oggi dalla Viterbese non cambia”.

Parlando dell’Olbia: “Anche il loro è stato un buon esordio, i sardi sono una buonissima squadra, con tanti talenti e giovani di prospettiva. Giocano bene a calcio, sono certo che quella di domani (oggi, ndr) sarà una bella partita”.