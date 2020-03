Viterbese, Biggeri: "Dobbiamo tenerci in forma in casa, non vediamo l'ora di giocare"

Matteo Biggeri, portiere della Viterbese, per la rubrica "A day with" del club, ha mostrato la sua quotidianità durante questo periodo di quarantena: "Uno dei pochi aspetti positivi è che, dovendo stare chiuso in casa, ti viene anche voglia di studiare. Purtroppo non possiamo allenarci e giocare, dobbiamo tenerci in forma a casa, ma non vediamo l'ora di poter tornare in campo".