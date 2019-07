Viterbese, c'è il passaggio delle quote. Romano: "Valutermo lo staff"

© foto di Federico Gaetano

Dopo sei anni di gestione, Piero Camilli ha lasciato la Viterbese, con la società che è passa nelle mani dell'imprenditore Marco Romano, che, come riferisce tuttoc.com, in serata si è presentato in conferenza stampa, insieme all'avvocato De Feo, uomo di fiducia che lo ha assistito nel passaggio di proprietà. Queste le prime parole del nuovo numero uno gialloblù:

"Sono felicissimo di essere qui ma chiedo pazienza alla piazza: vogliamo costruire un progetto a lungo termine. Che riguardi soprattutto i giovani, a cui aggiungere alcuni innesti over di qualità. Non svenderemo nessuno. Non cederemo i nostri giocatori migliori sotto contratto, nonostante le sirene di mercato, salvo offerte irrifiutabili che sono certo non arriveranno".

Restano dubbi sulla permanenza di Calabro in panchina e di Foresti come Dg: “Con Calabro siamo a buon punto, stasera e domani ci rivedremo. Per quanto riguarda lo staff, Tito Corsi sarà responsabile tecnico e Marco Lancini Ds. Per gli altri componenti dello staff attuale vedremo e valuteremo, saremo lieti di lavorare con gente valida che sposa il nostro progetto".