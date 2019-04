Viterbese, Calabro: “Attenti a non concedere ripartenze alla Cavese”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro turno infrasettimanale per la Viterbese, impegnata domani alle 14,30 allo stadio 'Enrico Rocchi' contro la Cavese nel recupero dell'ottava giornata del Girone C. Ecco le parole alla vigilia del match di mister Antonio Calabro: “In questo momento tutte le gare sono cruciali, a prescindere che siano partite di campionato o che siano di coppa. Questi sono match dove fare punti è veramente fondamentale e dove dobbiamo usare al meglio le nostre energie. Infatti, le enormi risorse che sprechiamo nell’arco di una gara devono essere concretizzate e usate al meglio per fare punti. Spendiamo molto, ci mettiamo impegno e fare questo ogni tre giorni non è semplice. Dobbiamo pretendere di avvalorare i nostri sforzi con i tre punti, specie in una gara di recupero che può farci mettere punti pesanti in classifica. La gara di domani è una partita contro una squadra pimpante e che corre molto, una compagine che fa delle ripartenze la sua prerogativa migliore e, quindi, c’è da stare attenti a non metterli nelle condizioni di esprimere al meglio il loro gioco”, le sue parole.