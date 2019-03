Viterbese, Calabro: "Con la Casertana vogliamo dare continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Viterbese Antonio Calabro ha parlato così della sfida contro la Casertana in programma oggi: "Ci affacciamo alla gara contro la Casertana con la voglia di dare continuità di prestazione. Nel fare questo, però, dobbiamo stare bene attenti a quello che la partita ci presenterà, poiché sarà una gara molto insidiosa, ma noi siamo una squadra matura e intelligente che sa approcciarsi a tutte le difficoltà. La Casertana è una squadra forte, una compagine costruita per occupare posizioni importanti e domani ci troveremo a giocare contro un organico di grande spessore. So che i tifosi si sono organizzati per venire a sostenerci e questo mi fa molto piacere. Scenderemo in campo dando tutto per conquistare un risultato utile e per dare un’altra soddisfazione all’ambiente gialloblu”, le sue parole parole riprese da TuttoC.com.