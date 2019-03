Viterbese, Calabro: "Vibonese scontro diretto, fondamentale vincere"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Calabro, allenatore della Viterbese, in vista del match di domani contro la Vibonese, attraverso il sito ufficiale ha dichiarato: “Quella di domani sarà una partita molto difficile, per i tanti match disputati in concomitanza e che sono stati giocati tutti in maniera intensa. Allo stesso tempo, le molte gare giocate, però, ci hanno dato convinzione di prestazione e un bagaglio importante di punti. In tutte le partite che abbiamo disputato finora, questa squadra ha dimostrato grande maturità, poiché ha saputo approcciare ogni tipo di situazione che gli si è palesata davanti. Domani sarà una sfida doppiamente difficile, però, sia per l’avversario sia per le assenze. Dovremo fare a meno delle qualità di Luca Baldassin che ha subito un grave infortunio. Gli siamo tutti vicinissimi e quindi ci teniamo molto a fare risultato anche per lui, per dedicargli una possibile vittoria. Inoltre, vincere domani è fondamentale, poiché ci troviamo di fronte a uno scontro diretto che giochiamo in casa. Contro la Vibonese abbiamo la possibilità di fare punti importanti che ci consentirebbero di fare un balzo superiore in classifica che fino a due mesi fa era inimmaginabile. Riempiamo il Rocchi, perché abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi”.