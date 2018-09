Viterbese, Camilli: "Facciano quello che vogliono, io martedì non gioco"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Il patron della Viterbese Piero Camilli non è intenzionato a tornare sui propri passi e al Corriere dello Sport rincara la dose dopo la nota emessa ieri dalla Lega Pro: "Faranno fuori una società che è sempre stata tra le più corrette nei bilanci e nelle iscrizioni, mentre girano fidejussioni che non mi sembrano tanto regolari, non lo diciamo? Molte di quelle argomentazioni sono state superate dagli eventi e non ha più senso riproporle adesso, dopo che non ci sono stati più ripescaggi in serie B. Avevo avvertito una brutta aria che tirava e, tre giorni prima dei calendari, ho diffidato la Lega a operare in maniera oculata, tenendo in considerazione le nostre giuste esigenze. Ma che discorsi sono? Allora se non c'era la Viterbese, chi mandavano al sud, il Siena? Eppoi leggo delle siciliane che volevano andare al nord, ma la Reggina non ha voluto: e chi è la Reggina? Suvvia, siamo seri: è evidente che dopo i mancati ripescaggi in B doveva essere rimescolato tutto, perché era cambiata enormemente la realtà geografica. Loro facciano quello che vogliono, io, intanto, martedì prossimo non gioco!".