© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Viterbese Pietro Camilli ha sbottato dalle colonne de Il Messaggero a causa delle difficoltà che sta incontrando nel portare avanti i suoi progetti nella città laziale: “Nuovo quartier generale? A me non ha chiamato nessuno e per me è un discorso chiuso. Non voglio più sentirne parlare. Fare calcio a Viterbo è impossibile, me lo avevano già fatto notare e adesso mi convinco sempre di più che è proprio così. Ora dico basta, quando sono arrivato io non c'era niente, proveranno a fare una Serie C a salvarsi con della gente locale. Comunque adesso pensiamo alla partita con il Pisa. - conclude Camilli – A Pisa fare una squadra forte non è difficile, dato che per ogni partita casalinga possono vantare circa 6.000 spettatori sugli spalti a confronto dei circa 1.000 che facciamo noi. Se confrontiamo gli incassi, quindi, i valori sono molto diversi. Ormai sono anni che parliamo di questo fenomeno, ma tanto il risultato a Viterbo non cambia".