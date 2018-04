Viterbese, Camilli: "Mai promessa la Serie B. Deluso dal pubblico"

© foto di Federico Gaetano

La Viterbese esce sconfitta dalla gara contro il Piacenza, ai microfoni di Radio Verde parla il presidente Camilli: "Stiamo pagando tante cose, paghiamo la stanchezza, la Coppa Italia, i viaggi per gli allenamenti, ormai è più di un mese che non siamo all'altezza. Ma nonostante questa débâcle siamo lì. Oggi abbiamo preso due gol su due stupidate e in certe situazioni, che per noi potrebbero essere favorevoli, siamo anche sfortunati. Dobbiamo serrare i ranghi, lavorare e recuperare gli infortunati, la squadra è stanca e non avendo campi di allenamento e dovendo sempre girare, la cosa si complica ancora di più. Questa squadra in queste condizioni sta facendo miracoli. Qui si parla di serie B, ma io non l'ho mai promessa. E anche a livello di sostegno del pubblico sono deluso, ora però siamo in ballo e cercheremo di chiudere la stagione al meglio".