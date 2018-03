Viterbese, Camilli si migliora: 4 tecnici tutti diversi in una stagione

© foto di Federico Gaetano

“I record sono fatti per essere battuti” dice un adagio e Pietro Camilli, vulcanico patron della Viterbese, prende queste parole alla lettera. Dal suo insediamento nel club laziale infatti c'è stata una girandola di cambi in panchina con una media di circa tre tecnici cambiati a stagione (solo nel 2015-16 vi fu un solo cambio con Sanderra che iniziò la stagione e Nofri Onofri che la chiuse), ma finora non vi erano stati quattro tecnici diversi ad alternarsi alla guida della prima squadra. Quattro cambi sì, ma nei tre precedenti (2013-14, 2014-15 e 2016-17) vi era stato un ritorno in panchina di un tecnico esonerato in precedenza (Claudio Solimina, Attilio Gregori e Giovanni Cornacchini). Ora il nuovo record con Valerio Bertotto, Federico Nofri Onofri, Stefano Sottili e ora Giuliano Giannichedda ad alternarsi sulla panchina gialloblù quando mancano sei gare di campionato e c'è una finale di Coppa Italia Serie C da onorare e provare a vincere.