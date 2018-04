Viterbese, Camilli sulla finale di coppa: "Saranno 180' di fuoco"

© foto di Federico Gaetano

Piero Camilli, patron della Viterbese, vede il traguardo della Coppa Italia di Serie C. Interrogato da Tuttosport sulla prima delle due finali che giocherà quest'oggi contro l'Alessandria, il numero uno dei laziali ha risposto così: "Sarà una partita dura e difficile ma ce la giocheremo nell'ambito di 180 minuti lunghi e di fuoco. Noi abbiamo tanti infortunati, ma non per questo partiremo battuti. Anzi, ce la giocheremo fino in fondo".