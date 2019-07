Potrebbe arrivare entro questa settimana il passaggio di proprietà della Viterbese. Piero Camilli, patron uscente del club laziale, dopo aver iscritto la formazione al prossimo campionato di Serie C ha portato avanti le trattative per l'addio. In pole c'è Marco Arturo Romano per il nuovo corso del sodalizio gialloblu. Con lui potrebbe tornare sulla panchina del 'Rocchi' una vecchia conoscenza: si tratta di Giuliano Giannichedda, allenatore che aveva guidato la formazione per 9 giorni nella primavera del 2018. A riportare la notizia è TusciaWeb.eu.