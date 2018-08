Viterbese, contatti con il Pisa per arrivare all'attaccante Negro

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Come riferito da Sky Sport, dopo l'uscita di Jefferson (andato al Monza, ndr) la Viterbese è adesso al lavoro per portare un nuovo membro al reparto offensivo della rosa. E in ottica attaccante si registrano dunque contatti con il Pisa per arrivare a Maikol Negro.