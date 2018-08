Viterbese, da puntellare il reparto offensivo

Il mercato della Viterbese è quasi ultimato, c'è solo da apportare qualche piccolo ritocco a una rosa che il precedente DS Obbedio aveva rinforzato già a inizio mercato, quando ancora era operativo prima di essere messo ai margini e giungere alla rescissione che ha anticipato il suo ritorno a Lucca.

Comunque, il reparto sul quale i laziali in questa settimana dovranno rimanere vigili, è quello offensivo, considerando che sembra praticamente certa la partenza di Jefferson, promesso sposto del Monza: mister Lopez dovrà assolutamente avere una pedina in sua sostituzione, ma la pista che porta ad Andrea Saraniti del Lecce non sembra essere particolarmente semplice.