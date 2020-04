Viterbese, De Falco sul taglio degli stipendi: "C'è chi guadagna 1100 euro. Non sarà semplice"

Andrea De Falco, centrocampista della Viterbese, è intervenuto a Lab Tv dalla sua abitazione per raccontare questo momento di isolamento forzato imposto dall’emergenza sanitaria: “Abito a pochi metri dallo stadio e vederlo sempre lì e non poterci andare è un peccato, ma è importante seguire insieme queste regole per il bene di tutto e a supporto di chi sta combattendo in prima linea questo virus. Siamo in contatto e la linea comune è quella di riprendere, è il nostro lavoro. La salute va davanti a tutto e dobbiamo solo eseguire ciò che verrà deciso. Se c’è bisogno di fare la nostra parte dal punto di vista anche economico non ci tireremo indietro ma ci sono situazioni al limite. Molti ragazzi guadagnano il minimo che in C è circa 1100 euro e se chiedi ad un ragazzo un ulteriore taglio potresti metterlo in seria difficoltà, non è semplice prendere la scelta giusta. Non ci tireremo indietro se verrà chiesto, ma la volontà è quella di riprendere, è il nostro lavoro”.