© foto di Federico Gaetano

Piero Camilli non sarà più al timone della Viterbese: domani il possibile, e ormai quasi certo, passaggio delle quote societarie che, salvo sorprese, passeranno a Marco Arturo Romano. Che si è così espresso a tusciaweb.eu:

“La fideiussione è arrivata anche prima di quanto la banca avesse previsto. Domani si può chiudere. Una tempistica breve che permetterà alla squadra di iniziare a lavorare in linea con molte altre formazioni di serie C che non hanno dovuto attendere il cambio di società. Sul mercato ci stiamo muovendo ma lo stiamo facendo con riservatezza perché la società appartiene ancora a Piero Camilli. Sarebbe inutile sbandierare i nomi in un momento come questo”.