Viterbese, Foresti: "C'è da vergognarsi della prestazione col Cuneo"

Ospite delle frequenze di Radio Verde Diego Foresti, dg della Viterbese, non si è risparmiato sulle critiche alla propria formazione dopo la sconfitta interna contro il Cuneo: "C'è da vergognarsi per la prestazione offerta oggi (ieri, ndr). Con tutto il rispetto per il Cuneo, ma abbiamo giocato malissimo noi. Non ci sono scuse: giocatori, stanchezza, altro. C'è gente che si alza la mattina per fare 12 ore di lavoro al giorno. C'è da chiedere scusa ai tifosi, vergognarsi e basta".