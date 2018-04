Viterbese, Giannichedda verso l'addio. Dopo appena due gare

Fonte: TuttoC.com

Giuliano Giannichedda sta per salutare la Viterbese. Dopo una settimana e mezzo e un punto raccolto in due partite (pari con la Pistoiese e KO col Piacenza), il tecnico ex Racing si sarebbe dimesso. Si attende a breve l'ufficialità per quella che si candida a essere la più breve esperienza dell'anno su una panchina di Serie C, iniziata il 26 marzo e ormai agli sgoccioli in una piazza che aveva mal digerito l'esonero precedente di mister Sottili.