Viterbese, il 26/6 cambio di denominazione. Il club diventerà U.S. Viterbese 1908

La Viterbese cambia denominazione. Il club dell'alto Lazio, con una nota, ha comunicato che "in data 26/06/2020 il Presidente Marco Arturo Romano si recherà presso lo studio notarile Polidori situato in Lungotevere delle Navi 19 a Roma, per provvedere al cambio di denominazione sociale. 'Le nostre radici, per il nostro futuro' questi gli ingredienti per il ritorno al glorioso passato gialloblù. Infatti, la società assumerà la denominazione di U.S. Viterbese 1908 Srl".