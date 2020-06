Viterbese, il club torna alla sua storica denominazione e i tifosi fanno festa

vedi letture

La scritta USV, Unione Sportiva Viterbese, realizzata con decine di fiaccole - tenute da altrettanti tifosi, nel rispetto delle distanze e - e lo striscione lungo 40 metri con la scritta “Il nostro nome, il nostro stemma, la nostra storia“.

Gli ultras della Viterbese, riuniti ieri sera nella Curva Nord dell stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, hanno realizzato una coreografia veramente spettacolare, anche se non si giocava nessuna partita.

Perché ieri i tifosi della Viterbese la loro partita l’hanno vinta davvero, ma in uno studio notarile di Roma, dove il presidente del club, Marco Arturo Romano, ha messo nero su bianco il cambio ufficiale di denominazione sociale. Non più AS Viterbese Castrense - nome che identificava fortemente la presidenza Camilli, conclusasi un anno fa - ma Unione Sportiva Viterbese 1908, come è sempre stato nella storia del sodalizio gialloblu. Cambia anche lo stemma ufficiale della Viterbese: non più il leone stilizzato identificativo della Castrense, ma il recupero del vecchio logo con il leone e la palma, simbolo della città di Viterbo.

Sì tratta di un passaggio storico per il popolo gialloblu e soprattutto per gli ultras, che da anni chiedevano un ritorno alle origini per stemma e nome. Richiesta accolta da Marco Arturo Romano, che già dal suo inserimento, nel luglio 2019, aveva promesso ai tifosi che avrebbe effettuato il cambio. Ieri ha mantenuto l’impegno preso, facendo esplodere la gioia degli ultras. Che hanno festeggiato a modo loro, con una bellissima torciata e uno striscione celebrativo.