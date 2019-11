© foto di Salvatore Colucci

L’avventura di Antonio Calabro, interrotta il 20 agosto scorso a causa delle dimissioni – per motivi personali – del tecnico, potrebbe ripartire nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Tuttoc.com il club laziale dopo l’esonero di Giovanni Lopez sarebbe infatti intenzionato a chiamare l’ex del Carpi che già domani potrebbe essere in città per incontrare il dg Foresti. Con i problemi personali ormai alle spalle Calabro potrebbe così riprendere il discorso interrotto in estate.