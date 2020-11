Viterbese, l'ex Maurizi negativo al Covid-19: "Auguro a tutti di non incontrare il virus"

Otto giorni dopo il suo esonero dalla guida della Viterbese Agenore Maurizi è risultato negativo ai test anti-Covid dopo la positività delle scorse settimane. A darne notizia è lo stesso tecnico con un post sulla sua pagina Facebook: “Dopo 19 giorni sono finalmente risultato negativo al tampone molecolare, per me questa è la cosa più importante. Poter ‘riabbracciare’ la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone con cui ho rapporti veri, in un momento dove il virus, nel mondo, non dà tregua a nessuno, è qualcosa che appartiene allo straordinario. Un abbraccio anche ai miei amici ed estimatori professionali sui social. Auguro a tutti di non incontrare il virus ma, qualora dovesse accadere, affrontatelo con determinazione. A presto, Agenore”.