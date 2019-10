Viterbese, la Coppa del Mondo esposta al 'Rocchi' prima del Rende

© foto di Federico Gaetano

La A.S. Viterbese è lieta di comunicare che la Coppa del Mondo, che verrà esposta alla mostra itinerante “Un Secolo d’Azzurro” che si terrà dal 20 al 27 ottobre presso la Chiesa degli Almadiani in Piazza Martiri d’Ungheria, sarà esposta allo Stadio Enrico Rocchi prima di Viterbese – Rende. Tutti i tifosi potranno recarsi allo stand situato prima degli ingressi della Tribuna e della Curva Nord per ammirare e scattare una foto con la Coppa del Mondo.