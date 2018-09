Viterbese, Lopez: "Col Gubbio primo tempo non all'altezza"

Fonte: TuttoC.com

Dopo la sconfitta in amichevole a Gubbio contro i rossoblu, in casa Viterbese ha parlato mister Giovanni Lopez. Queste le sue parole così come raccolto da sportviterbo: "Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza delle nostre capacità. Nella ripresa siamo andati meglio, anche perchè non abbiamo fatto uscire il Gubbio dalla loro metà campo. Dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità delle altre partite antecedenti a questa. Tatticamente ho preferito schierare calciatori che sono arrivati ultimamente, come Baldassin e Bovo in mezzo al campo".