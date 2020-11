Viterbese, Maurizi esonerato. In pole Caneo, ma attenzione alla soluzione interna

vedi letture

E alla fine ribaltone fu. L'esperienza di Agenore Maurizi sulla panchina della Viterbese è giunta al termine ieri, e si è già scatenato il toto nomi per la sua sostituzione: in pole, come riferisce cuorigialloblu.com, c'è l'ex Rieti Bruno Caneo, che incontrerà quest'oggi la società per vedere se ci saranno le condizioni per un accordo, con la cosa che non sembra impossibile.

Occhio però alla soluzione interna: non è esclusa infatti la pista che porta al tecnico della Primavera3 Alessandro Boccolini, che ha già allenato la prima squadra durante l'assenza forzata di mister Maurizi, colpito dal Covid-19.