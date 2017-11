Viterbese, Nofri: "Col Livorno non è una partita dal risultato già scritto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Federico Nofri ha presentato la sfida al Livorno quest'oggi in conferenza stampa. Ecco le parole del trainer gialloblù: “Non è una partita dal risultato già scritto, assolutamente. Non siamo l’ennesima vittima sacrificale del Livorno, le partite vanno giocate dall’inizio alla fine e sarà l’interpretazione della gara a fare la differenza e a determinare il risultato. Sono una squadra forte, esperta, che sta conducendo un campionato da protagonista, ma andiamo a giocarcela e dovremo essere bravi a limitarli, con maggiore attenzione alla fase di non possesso e alle ripartenze. La formazione? Qualche variazione di uomini ci può stare, ma nello schema penso non ci saranno stravolgimenti”.