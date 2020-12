Viterbese, nota sul caso Casertana: "Club vittima e non carnefice. Abbiamo rispettato le regole"

In riferimento a quanto accaduto nella giornata di domenica 20 dicembre allo stadio “Pinto” di Caserta, la U.S. Viterbese 1908 è pienamente convinta che la verità verrà fuori. Certamente la procura federale e la magistratura ordinaria faranno luce su quanto successo a Caserta in una giornata dove la U.S. Viterbese 1908 tutta è stata vittima di una situazione decisamente spiacevole e non carnefice come qualcuno ha voluto far credere.

Apprendendo che alla ASL di Caserta non sia stato chiesto alcun parere circa lo svolgimento del match, la U.S. Viterbese 1908 non può che esprimere rammarico e stupore. La società gialloblù intende ribadire, inoltre, di aver agito nel rispetto delle regole e dei protocolli vigenti.