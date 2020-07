Viterbese, occhi in Sicilia per la retroguardia. Piace Silvestri del Catania

Ci sono anche le attenzioni della Viterbese su ciò che sta accadendo a Catania. Come riporta Il Messaggero, infatti, il club laziale ha messo nel mirino Tommaso Silvestri come tassello per rinforzare il fronte difensivo della prima squadra. Il giocatore, fra i migliori nella tribolata stagione etnea, ha però ancora un anno di contratto con la società siciliana e per questo prima di partire all'assalto il club del presidente Romano vuole attendere la soluzione dei problemi legati al futuro dei rossazzurri.