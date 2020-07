Viterbese, occhi su due giocatori della Reggina: i gialloblù vogliono Blondett e Paolucci

La Viterbese si sta già muovendo in vista della prossima stagione. La compagine laziale, come riportato da TuttoC.com, ha richiesto due giocatori alla Reggina: i gialloblù vogliono arrivare a Edoardo Blondett e Lorenzo Paolucci. Per i due non manca la concorrenza, ma i laziali proveranno l'assalto nei prossimi giorni.