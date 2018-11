Viterbese-Pagni, ancora non c'è la fumata bianca

Non c'è nessuna novità circa il matrimonio tra Danilo Pagni e la Viterbese, che a breve potrebbe formalizzare la rescissione consensuale del contratto con Giuseppe Magalini. L'ex Ds della Ternana, che può vantare un curriculum importante e diversi campionati vinti in C e D oltre a una collaborazione con le aree tecniche di Milan e Chievo, resta comunque in pole per assumere lo stesso incarico nel club laziale. E' lui il nome valutato da tempo in via prioritaria dalla famiglia Camilli per rilanciare il progetto nell'immediato e poi stabilizzarlo con programmi ambiziosi nel breve periodo. Da un lato Piero Camilli, intenzionato a fare della sua Viterbese una realtà solida e protagonista nei prossimi anni, dall'altro Pagni, artefice del miracolo Gallipoli e della ricostruzione tecnica della Salernitana dell'era Lotito, con la ciliegina finale della salvezza ottenuta lo scorso anno con la Ternana. Da qui l'idea di Camilli di puntare su questo sodalizio. Si attende solo la fumata bianca ma, per ora, sembra tutto in stand-by, in attesa di novità.