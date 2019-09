© foto di Federico Gaetano

Potrebbe arrivare dal Brasile il nuovo innesto per l'attacco della Viterbese. Secondo quanto riportato da cuorigialloblu.com il club laziale sarebbe vicino a José Carlos Tofolo Júnior, meglio noto come Alemao. Per il classe 1989 quella alla Viterbese non sarebbe la prima esperienza in Italia dopo le avventure con Udinese, Vicenza e Varese.