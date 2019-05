Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Pino Rigoli, allenatore della Viterbese, all'esordio sulla panchina dei gialloblù ha vinto la Coppa Italia Serie C. Queste le sue parole a caldo a Rai Sport: "Ha vinto la squadra, lo staff, la società, i collaboratori, i calciatori soprattutto. E anche i miei predecessori che hanno contribuito ad arrivare in questa finale. Abbiamo avuto anche un grande arbitro che ha allenato benissimo una partita così importante e storica per la Viterbese. Da un anno e mezzo ero fermo: mi ha chiamato questa società, non ho esitato e ho subito detto sì. Questa mia pazzia mi ha premiato. Però il merito mio è stato poco, sono stati grandi i ragazzi che si sono messi a completa disposizione".