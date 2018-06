Viterbese, ritorno di fiamma del Pescara per Celiento

Fonte: TuttoC.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Già a marzo era finito sul taccuino del Pescara ed ora - secondo quanto riportano i colleghi di PescaraSport24.it - l'accordo può essere suggellato con le firme: Daniele Celiento, jolly difensivo classe 1994 e capitano della Viterbese, è appetito da alcune società di serie B e molte altre di C, ma sembra davvero ad un passo dai biancazzurri che possono prelevarlo a zero euro, visto che ha il contratto in scadenza con i laziali.