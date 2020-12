Viterbese, Romano: "Continuiamo a subire torti arbitrali. Esterniamo il nostro disappunto"

Una classifica che non sorride, un momento altalenante, una scossa che non è arrivata neppure con il cambio in panchina: momento non eccellente per la Viterbese. Il cui patron, Marco Arturo Romano, ha parlato ai microfoni di tuttoc.com, per precisare semplicemente quanto segue: "Continuiamo a subire torti arbitrali... goal fantasma con la Turris, goal al fantasma con il Potenza, ieri un calcio di rigore dubbio al 94... e tanti altri. Se protestiamo o stiamo zitti è la stessa cosa. A questo punto meglio esternare il nostro disappunto!".

Poche parole, ma dritte al punto...