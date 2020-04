Viterbese, Romano: "Contrario al sorteggio. Verranno penalizzate le società inadempienti?"

vedi letture

Benché l’ipotesi di un sorteggio per la quarta promossa in Serie B fra le squadre di Serie C attualmente in zona playoff sia tutt’altro che cerca, iniziano a circolare anche i primi contrari fra i presidenti della Lega Pro. Uno su tutto Marco Arturo Romano della Viterbese. “Questa proposta non mi trova d’accordo - spiega a Il Messaggero - e se andasse in porto, sarei anche molto deluso perché quella partita con il Rieti ci è costata carissima. D’altra parte, quella contro i sabini è stata una partita deludente e sfortunata, che ha messo in evidenza tutti i nostri limiti, anche se ipoteticamente era la più facile sulla carta. Prima di congelare la classifica ci sarebbe anche da stabilire se saranno penalizzate le squadre che non hanno ancora pagato gli stipendi. E poi dalla Serie B chi retrocede? Siamo sicuri che il campionato di B verrà portato a termine?”.