Viterbese, si lavora al colpo per l'attacco: tutto su Murilo del Livorno

Viterbese pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Taurino con l'obiettivi di risalire il più possibile la classifica di Serie C. Il primo colpo, stando a Il Tirreno, potrebbe arrivare dalla Toscana e in particolare dal Livorno dove il club laziale sta lavorando per Murilo per il quale sarebbe già pronto un accordo triennale.