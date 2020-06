Viterbese, si lavora alla prossima stagione: Del Favero, Silvestri e Rossi fra gli obiettivi

Archiviata la stagione 2019/20 la Viterbese ha iniziato a lavorare alla prossima con il presidente Marco Augusto Romano e il consulente di mercato Franco Zavaglia che hano già iniziato a progettare come riporta cuorigialloblu.com. Fra i pali piace molto Mattia Del Favero, che la Juventus Under 23 ha blindato fino al 2022, ma nel mirino c’è anche, in virtù dei buoni rapporti con la Lazio, anche Guido Guerrieri. Per quanto riguarda la difesa la Viterbese vorrebbe trattenere, acquistandolo a titolo definitivo, il centrale Stefano Negro del Monza e sta lavorando al rinnovo di Federico Baschirotto. Sul mercato invece l’obiettivo è Tommaso Silvestri del Catania, un profilo già cercato nelle scorse sessioni di mercato.

Per quanto riguarda il centrocampo l’obiettivo principale resta l’esperto Anthony Taugourdeau del Trapani che andrebbe a rinforzare un reparto che potrebbe contare ancora su Bensaja, Besea ed Enrico (per quest’ultimi due si confida nel rinnovo del prestito col Frosinone), mentra Andrea De Falco e Simone Palermo dovrebbero salutare essendo stata proposta loro la rescissione. Infine l’attacco dove si punta a trattenere Tounkara, mentre Volpe dovrebbe salire in Serie B. Come suoi compagni si lavora alla giovane ala Pietro Tribelli e al senese Alessandro Polidori. Come punta centrale invece si guarda ad Alessandro Rossi della Lazio.